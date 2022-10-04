"Сейв, может быть, хороший. Но дело в том, что ему бьют с вратарской линии головой, как можно не выходить на такие мячи? Спокойно вышел бы – забрал и все, не пришлось бы корячиться.
Они не играют вообще на выходах. Если с двух?трех метров головой бьют, для чего вратарь тогда нужен? Для чего ему рост?" - цитирует Дасаева "Матч ТВ".
"Краснодар" в Самаре встретился с "Крыльями Советов" в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Матч завершился нулевой ничьей.
Самарский коллектив остался на 11-й строчке по итогам 11-го тура, на счету команды – 11 очков. В следующем матче "Крылья" 9 октября сыграют со "Спартаком" в гостях.
"Краснодар" опустился на 5-е место, южане в 11-ти играх набрали 21 балл. 9 октября "быки" сойдутся с "Ростовом".
"Спокойно вышел бы – и не пришлось корячиться". Дасаев раскритиковал сейв Сафонова в матче с "Крыльями"
Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Краснодар"