"Впереди три дерби подряд? Это очень интересно. Дерби — всегда праздник… Полные стадионы, хорошая результативная игра. Надеюсь, что мы будем в этих играх побеждать. Задача — 3 победы? Давайте будем отталкиваться сначала от первого матча, а потом уже двигаться поэтапно", - цитирует Федотова "СЭ".
ЦСКА в четырех из пяти матчей октября предстоит сыграть против московских команд. В 12-м и 13-м туре Российской Премьер-лиги красно-синие встретятся с "Динамо" и "Спартаком", затем в Кубке России сойдутся с "Торпедо", а после матча с "Оренбургом" сыграют с "Локомотивом".
Подопечные Владимира Федотова занимают 2-е место в таблице национального первенства – команда набрала 23 балла в 11-ти встречах.
Федотов: 3 дерби подряд у ЦСКА? Это праздник, будем отталкиваться от первого матча
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о календаре "армейцев" в октябре.
Фото: ПФК ЦСКА