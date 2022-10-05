– Роберто Манчини начал в "Зените" с того, что составил список из 10–12 игроков, которых не хочет видеть в клубе. Я был там. Для меня это было странным: Манчини же даже не видел меня в работе. Может, если бы у меня был аргентинский паспорт, он бы меня оставил, – цитирует Маурисио "Sport24".
Маурисио играл за "Зенит" в период с января 2016 года по август 2017 года. В "Зенит" он перешел из "Терека", где отыграл шесть лет после перехода из "Флуминенсе". После вояжа в Санкт-Петербург выступал за греческие клубы ПАОК и "Панатинаикос". С сентября 2022 года играет за "Родину" в Первой лиге, где уже провел два матча и 16 минут. Результативными действиями пока не отметился.
Маурисио рассказал, почему ушел из "Зенита"
Бразильский полузащитник футбольного клуба "Родина" Маурисио объяснил, почему он в свое время ушел из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"