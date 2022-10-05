"Момент с незасчитанным голом в матче "Крылья Советов" — "Краснодар" — это вопрос наличия камер на линии ворот. Расположение камер "Матч ТВ" не позволило Карасеву оценить этот момент, такое случается. Сейчас "Крылья Советов" прислали ракурс с крыши стадиона… Сейчас ЭСК этот момент оценивает", - цитирует Каманцева Sport24.
"Крылья Советов" и "Краснодар" сыграли между собой в Самаре в рамках 11-го тура чемпионата России, встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
Южане набрали 21 очков в 11-ти матчах, после ничьей в игре с "Крыльями" команда опустилась на 5-е место в таблице.
Подопечные Игоря Осинькина сохранили за собой 11-ю строчку, в их активе 11 баллов.
Глава ЭСК РФС оценил момент с незасчитанным голом "Крыльев" в матче против "Краснодара"
Председатель ЭСК РФС Павел Каманцев высказался об эпизоде с незасчитанным голом "Крыльев Советов" в матче с "Краснодаром".
Фото: РПЛ