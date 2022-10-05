"Захарян уже и судьям делает замечания. Вы видите как он себя ведет? Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. А Захарян кричит — даже карточки за это получает. Что за воспитание?" - приводит слова Орлова Sport24.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за "Динамо" 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Кроме того, он получил одну красную карточку за агрессию в сторону арбитра. Напомним, во время летнего трансферного окна появилась информация, что полузащитник может перебраться в "Челси", но лондонцы не успели оформить трансфер из-за санкций. Сообщалось, что английский клуб не отказался от трансфера россиянина.
Орлов: вы видите как Захарян себя ведет? Что за воспитание? Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой
Журналист Геннадий Орлов негативно высказался о поведении полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна на поле.
Фото: ФК "Динамо"