- После уверенной победы «Спартака» над «Зенитом» в матче Кубка России и успешной игры с «Пари НН» в чемпионате многих всерьез заговорили о чемпионских амбициях «красно-белых» в этом сезоне. Есть ли у «Спартака» чемпионские перспективы в нынешнем сезоне?
- Давайте так: мы большую часть времени говорим, что чемпионские перспективы - это прежде всего «Зенит». Мы ждем, до какого тура сохранится интрига, то, что команды будут соперничать с «Зенитом», догонять и где-то приближаться. Так что у «Спартака» такие же шансы, как у ЦСКА и «Ростова». У всех у них, кроме «Зенита», шансы одинаковые. Так что и дальше так будет.
- Как вы считаете, какое место «Спартак» займет по итогам сезона?
- Я после первого тура говорил, что «Спартак» с таким составом должен быть в тройке. Я и сейчас не изменил своего мнения. Я же не переодеваюсь, как многие, поэтому от своих слов не отказываюсь. И повторю это снова: они должны быть в тройке. Если не смогут, то беда опять. Потому что я не знаю у кого состав сильнее, чем у «Спартака», кроме «Зенита».
- Может быть у ЦСКА такой же по силе состав? Может, «армейцы» в этом отношении посоревноваться могут?
- Ну, посоревноваться они могут. Да, они купили кого-то, а так, из остальных не вижу никого.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке. Состав сильнее только у «Зенита»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью Rusfootball.info поделился мнением о турнирных перспективах красно-белых в чемпионате РПЛ.
Фото: ТАСС