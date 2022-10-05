– Карраскаль отоспался, акклиматизировался, полностью вошел в тренировочный процесс. То же самое можно сказать и про Хесуса Медину. Состояние у ребят хорошее. По Зайнутдинову – надеемся, что в субботу он нам поможет, – приводит слова Федотова "Bobsoccer".
ЦСКА и "Динамо" сыграют между собой в ближайшие выходные, их игра пройдет 8 октября, в 16:30 по московскому времени. На данный момент "армейцы" занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от "Зенита" на шесть очков, а "Динамо" идут восьмыми и проиграли в трех матчах подряд – "Сочи", "Зениту" и "Ахмату". ЦСКА в предыдущем туре обыграл "Химки" (2:1), дублем отметился Федор Чалов.
Федотов рассказал о состоянии Карраскаля, Медины и Зайнутдинова перед дерби с "Динамо"
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил о состоянии игроков, которые не принимали участие в матче 11-ого тура с "Химками".
Фото: ПФК ЦСКА