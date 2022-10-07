– Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может, – передает слова Быстрова "Матч ТВ".
Напомним, что ранее девушка игрока "Балтики" (Кристина Куддус) объявила Гочу в избиении. Клуб отстранил Гогричиани от тренировочного процесса я заявил о том, что ведет внутреннее разбирательство произошедшего. Девушка признавалась в том, что она вызывала полицию после случившегося, но те не предприняли никаких действий по отношению к Гогричиани.
Владимир Быстров: Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о скандале с участием форварда "Балтики" Гочи Гогричиани, который ранее избил свою девушку.
Фото: ФК "Зенит"