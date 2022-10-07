"Ещё ничего не подписано. Да, я сейчас тренируюсь в составе "Санта-Коломы". Не могу ничего сказать, подпишут ли меня. Когда станет известно? Надеюсь, что в скором времени", - цитирует футболиста Metaratings.
Предыдущим клубом Башкирова является польский "Заглембе", в составе которого российский хавбек выступал с 2020-го по 2022 год. В минувшем сезоне Башкиров вышел на поле в шести играл чемпионата Польши, записав себе в актив гол и результативную передачу.
Башкиров: надеюсь, о подписании контракта с "Санта-Коломой" скоро станет известно
Бывший полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров рассказал, что тренируется в составе клуба "Санта-Колома" из Андорры.
Фото: РПЛ