"Федун любит "Спартак" так, как ни один другой руководитель не любит свой клуб. Уверен, он будет следить и переживать за результаты "Спартака" всю жизнь", — цитирует итальянского специалиста Sport24.
Напомним, в "Спартаке" этим летом сменился владелец – им стала компания "Лукойл". До этого столичным коллективом с 2004 года владел Леонид Федун.
"Спартак" после 11-ти туров действующего чемпионата России занимает 4-е место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля записали на свой счет 22 очка.
Камоцци – о Федуне: он будет следить за "Спартаком" всю жизнь – никто так не любит свой клуб
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об отношении функционера к московскому клубу.
Фото: ФК "Спартак"