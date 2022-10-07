- Станет ли матч легкой прогулкой для "Зенита"? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака, - передает слова Чухлова "РБ Спорт".
В рамках 12 тура Российской премьер-лиги "Зенит" сыграет на выезде с воронежским "Факелом". Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 29 набранными очками и 6-очковым отрывом от конкурентов, воронежцы с 9 очками занимают промежуточное 13-е место.
Чухлов: вопрос о том, как "Зенит" сыграет с "Факелом", нужно задать бразильцам
Экс-нападающий "Зенита" Борис Чухлов ответил на вопрос о том, как сложится для сине-бело-голубых выездной матч 12 тура РПЛ против воронежского "Факела".
Фото: РПЛ