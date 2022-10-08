Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Сочи
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.04X 3.75П2 3.3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ньюкасл
5 - 1 5 1
БрентфордЗавершен
Челси
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
4 - 0 4 0
СаутгемптонЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
Лестер СитиЗавершен
Брайтон
19:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.75

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Альмерия
3 - 1 3 1
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Жирона2 тайм
П1 1.05X 9П2 160
Севилья
19:30
АтлетикНе начат
П1 3.2X 3.4П2 2.31
Хетафе
22:00
РеалНе начат
П1 5.8X 4.2П2 1.58

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Милан
19:00
ЮвентусНе начат
П1 2.16X 3.25П2 3.5
Болонья
21:45
СампдорияНе начат
П1 2.2X 3.45П2 3.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Бохум
3 - 0 3 0
АйнтрахтЗавершен
Байер
4 - 0 4 0
Шальке-04Завершен
Майнц
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Боруссия Д
19:30
БаварияНе начат
П1 4.1X 4.3П2 1.77

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Марсель
1 - 1 1 1
АяччоПерерыв
П1 1.75X 2.75П2 7.25
Реймс
22:00
ПСЖНе начат
П1 9X 6П2 1.32
Сделать ставку

Терюшков: "Химки" готовы на зимних сборах сыграть с крымским клубом

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков допустил проведение товарищеского матча с командой из Крыма.
Фото: ФК "Севастополь"
"На зимний сборах "Химки" вполне готовы сыграть товарищеский матч с крымским клубом. Единственное - нужно будет выбрать площадку проведения матча. А так, мы всегда за", - приводит слова Терюшкова Sport24.

В августе на форуме "Содружество" в Евпатории Наиль Измайлов, который сегодня был избран президентом ФНЛ, объявил, что футбольные клубы Республики Крым и Севастополя могут быть приняты в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Для этого они должны соответствовать условиям лицензирования. СМИ сообщали, что только 3 крымских клуба смогут пройти лицензирование - симферопольская "Таврия", "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

"Химки" вчера проиграли в гостях "Уралу" (1:2). В таблице РПЛ подмосковный клуб занимает 15-е место, имея в своем активе 8 очков.


Терюшков Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент Вендела сообщил, что игрок не думает об отъезде из России
Терюшков: "Химки" готовы на зимних сборах сыграть с крымским клубом
ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в московском дерби 24
Семак - о Fan ID: все мы теряем от того, что недостаточное количество болельщиков ходит на трибуны 1
«Зенит» оступился в Воронеже, но радоваться преследователям пока рано
Камано и Игнатьев - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Сочи" 1
Семак: Малком и Клаудиньо не передумали получать российское гражданство 2
Малком пожаловался на газон после ничьей "Зенита" с "Факелом" 5
"Венеция" Черышева уступила дома "Бари"
Лепехин - о ничьей с "Факелом": "Зенит" допустил недооценку соперника 1 эксклюзив
Фигуристы Трусова и Кондратюк нанесли символический удар по мячу перед матчем ЦСКА - "Динамо" (видео)
У "Зенита" 2 победы в 5 последних матчах 1
Тренер "Динамо" Йоканович: команда недовольна результатами в последних матчах
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, что не обсуждал с футболистами возможность выступать за сборную России 2
Дивеев: здоровье - нормально. Становится получше
"Зенит" на выезде не смог обыграть "Факел" 55
Лахтер: Алиев - нелюдь! Как можно бить беременную жену?! 4
Губерниев: Быстров - известный специалист по домашнему насилию. Пожелаю, чтобы он сам никогда не стал жертвой 5
ЦСКА - "Динамо": стартовые составы на московское дерби 2
Агент Лахтер: Головин играет в компьютерные игры до четырех утра! В "Монако" знают, штрафуют, но ничего не меняется 8
Глава пресс-службы "Базеля": мы очень рады, что Чалов много забивает за ЦСКА 2
Руни - о спаде Роналду: время настигает всех нас
Аршавин: мне нравится Смолов, но для этого "Динамо" он тормозит игру 1
"РБ Спорт": травма защитника "Крыльев" Горшкова помешает ему сыграть со "Спартаком"
Газзаев: если Захарян продолжит так играть за "Динамо", то о европейском клубе может не мечтать 2
"Матч ТВ": Сергеев пропускает матч с "Факелом" из-за недомогания
Кассьерра - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Факелом" 2
Спортивный директор "Лацио" Таре: неправда, что мы интересовались Сазоновым 1
Агент Бальде: на следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Кейта
Тедеско претендует на пост главного тренера "Саутгемптона"
Все новости
-