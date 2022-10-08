"На зимний сборах "Химки" вполне готовы сыграть товарищеский матч с крымским клубом. Единственное - нужно будет выбрать площадку проведения матча. А так, мы всегда за", - приводит слова Терюшкова Sport24.
В августе на форуме "Содружество" в Евпатории Наиль Измайлов, который сегодня был избран президентом ФНЛ, объявил, что футбольные клубы Республики Крым и Севастополя могут быть приняты в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Для этого они должны соответствовать условиям лицензирования. СМИ сообщали, что только 3 крымских клуба смогут пройти лицензирование - симферопольская "Таврия", "Севастополь" и ялтинский "Рубин".
"Химки" вчера проиграли в гостях "Уралу" (1:2). В таблице РПЛ подмосковный клуб занимает 15-е место, имея в своем активе 8 очков.
Терюшков: "Химки" готовы на зимних сборах сыграть с крымским клубом
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков допустил проведение товарищеского матча с командой из Крыма.
Фото: ФК "Севастополь"