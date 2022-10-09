"Если будет предложение от "Локомотива" в отношении Петреску, мое мнение, он вернется в Россию.
Работая 6 лет в России, Дан не выиграл ни одного трофея, и очень хочет завоевать титул. Но конкретных предложений по зарплате, условиям не было – только на уровне разговоров", - цитирует агента "Матч ТВ".
С 2010-го по 2012 год и в 2016 году Петреску работал главным тренером "Кубани", а с 2012-го по 2014-й возглавлял московское "Динамо". Последним местом работы румынского специалиста стал "ЧФР Клуж", наставником которого он являлся в сезоне 2019/2020.
Напомним, ранее "Локомотив" объявил об уходе Йозефа Циннбаужра с поста главного тренера и о расставании со спортивным директором Томасом Цорном.
Агент Петреску: если будет предложение от "Локомотива", Дан вернется в Россию
Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы экс-главного тренера "Динамо" и "Кубани" Дана Петреску, высказался о вероятности возвращения специалиста в Россию.
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