- Результативная серия Соболева? Надеюсь, он обгонит Холланда. Кто круче? Конечно, Соболев (смеется), - передает слова Умярова ТАСС.
Встреча 12 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Крылья Советов" завершилась со счетом 5:2 в пользу красно-белых, нападающий Александр Соболев оформил дубль. Форвард неизменно отличался забитыми голами в последних шести матчах "Спартака" во всех турнирах, всего на его счету в текущем сезоне 8 забитых мячей и 5 ассистов в 15 матчах.
Умяров: Соболев обгонит Холланда, он круче
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал результативность нападающего красно-белых Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"