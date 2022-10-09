- "Динамо" в Нидерландах, в Эредивизи, боролось бы за самые высокие места. В топ-5 мы бы точно были. Да, "Зенит" - это "Аякс", каждый год эти команды становятся чемпионами. Они пока что оба забирают по максимуму очков в своих чемпионатах. "Динамо" ждет матча с "Зенитом", мы хотим им дать бой, - передает слова Дасы "РБ Спорт".
Московское "Динамо" по итогам 12 туров национального чемпионата набрало 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Зенит" из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков при 5-очковом отрыве от ближайших конкурентов. В 10 туре РПЛ бело-голубые принимали "Зенит" на своем поле и уступили со счетом 0:2, Эли Даса вышел в стартовом составе и провел полный матч.
Даса: в Нидерландах "Динамо" точно было бы в топ-5, "Зенит" - это "Аякс"
Защитник московского "Динамо" Эли Даса сравнил силу команд в РПЛ и голландской Эредивизи.
Фото: ФК "Динамо"