"Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости… Но всему есть какой-то предел — если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер… Если "Динамо" не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять", - цитирует агента "РБ Спорт".
Тюкавин принял участие в 11-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. В пяти из них он появлялся в стартовом составе бело-голубых. 20-летний нападающий записал на свой счет 3 гола.
"Динамо" набрало 17 очков в 12-ти матчах национального чемпионата и занимает 9-е место в турнирной таблице. 15 октября бело-голубые встретятся с "Оренбургом", поединок начнется в 19:30 мск.
Агент Тюкавина: если Йоканович не видит Костю в составе, пусть "Динамо" выставляет на трансфер
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, поделился мнением о положении футболиста в столичной команде.
Фото: ФК "Динамо"