– Я в свое время уже высказался по поводу этих людей, когда уходил из "Локомотива", и больше повторяться не хочу. Добавить мне нечего. В принципе, там и так все понятно, – передает слова Самедова "Sport24".
После игры двенадцатого тура РПЛ "Сочи" – "Локомотив" (0:4) московский клуб объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. "Железнодорожники" идут на четырнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ, в зоне стыковых матчей. В последних двух встречах они пропустили по четыре мяча.
Самедов – об уходе Цорна и Циннбауэра: я в свое время уже высказался по поводу этих людей, добавить нечего
Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Самедов высказался об отставках Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"