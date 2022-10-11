– Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, все выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. У Шварца и Тедеско получилось, а у немецких специалистов в "Локомотиве" – нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост. Сейчас важно, не кто покинет команду в руководстве клуба, а кто будет главным тренером, – цитирует Сенникова "Metaratings".
Футбольный клуб "Локомотив" после проигранного матча двенадцатого тура РПЛ с "Сочи" (0:4) на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. По итогам двенадцати сыгранных туров "Локомотив" на четырнадцатом месте в турнирной таблице, располагаясь в зоне стыковых матчей и находясь в одном очке от зоны вылета. Прямо сейчас "железнодорожники" находятся в поиске нового главного тренера. Кандидатами называются Юрий Семин, Андрей Талалаев, Сергей Юран и Михаил Галактионов. Действующий главный тренер "Пари НН" и молодежной сборной России упоминается в СМИ чаще остальных. В следующем туре "Локомотив" сыграет в "Лужниках" с "Торпедо".
Сенников: Плутник доверился немецкой системе, не получилось. Кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть пост
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал возможный уход председателя совета директоров московского "Локомотива" Александра Плутника.
Фото: ТАСС