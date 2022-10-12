– Мне бы хотелось увидеть результативный футбол. Желаю армейцам победить. ЦСКА и "Спартак" действуют хорошо в атаке, поэтому хочется полномасштабного экшена, – передает слова Алдонина "РБ Спорт".
ЦСКА и "Спартак" встретятся в это воскресенье, 16 октября, в 20:00 по московскому времени. Предыдущий матч этих команд закончился гостевой победой красно-белых со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев, который сейчас играет за "Зенит". Команды встречались в 1/4 финала Кубка России 20 апреля 2022 года. В составе у ЦСКА в первом тайме за две желтые карточки удалился полузащитник Гбамен, представляющий сейчас турецкий "Трабзоноспор".
Алдонин: от матча ЦСКА – "Спартак" хочется результативного футбола и полномасштабного экшена
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча ЦСКА – "Спартак" в 13-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
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