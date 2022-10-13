"Тюкавин – нападающий, который должен прессинговать и умеет это делать, но он сидит. А Федя Смолов этим не занимается – сразу общекомандный прессинг становится хуже", - цитирует Орещука Metaratings.
Ранее агент Тюкавина Алексей Сафонов заявил, что руководству "Динамо" стоит обдумать вариант с продажей форварда, если главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович не видит футболиста в составе.
Тюкавин вышел на поле в 11-ти матчах и забил 3 гола.
Орещук: при Смолове прессинг "Динамо" становится хуже – а Тюкавин, который умеет это делать, сидит
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о нападающих столичной команды.
Фото: ФК "Динамо"