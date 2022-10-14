"Кто из пары Акинфеев-Селихов сильнее? Конечно, Акинфеев. Сомнений в этом нет. Селихов может стать основным вратарем в сборной России в ближайшем будущем", - цитирует Чанова "РБ Спорт".
Напомним, контракт Александра Селихова со "Спартаком" истекает в конце этого календарного года. Ранее появлялась информация, что с голкипером практически договорились о продлении соглашения, но в связи со сменой руководства в клубе сделка была временно заморожена.
Александр Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года, когда перебрался из "Амкара". В нынешнем сезоне голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и трижды оставлял свои ворота "сухими".
Чанов: Акинфеев сильнее Селихова, но Александр может стать основным вратарем сборной в ближайшем будущем
Экс-тренер вратарей Вячеслав Чанов сравнил уровень голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева с его коллегой по амплуа из "Спартака" Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"