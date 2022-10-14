"Каждый матч для нас как финал, независимо от того, как играли раньше. Самое главное – двигаться вперёд, не останавливаться и даже не думать о прошлых поражениях", - сказал Литвинов в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, встреча между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "ВЭБ Арене" в рамках 13-го тура РПЛ. Матч состоится в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
В преддверии встречи "Спартак" опережает принципиального соперника на одно очко - команда Гильермо Абаскаля расположилась на третьем месте в РПЛ, уступая по личным встречам "Ростову", идущему вторым. "Армейцы" занимают четвертую строчку в турнирной таблице.
Литвинов - перед игрой с ЦСКА: для нас каждый матч как финал
Фото: ФК "Спартак"