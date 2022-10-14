- Кто бы сегодня тренировал "Локомотив", если бы решение зависело от меня? Семин, однозначно! В этой критической ситуации, когда команде нужна встряска, а до зимнего перерыва осталось 5 туров, только Юрий Палыч может быстро все разрулить и дать результат. ...Семин мог бы доработать до конца сезона. Параллельно подбирая преемника, которому в дальнейшем помогал бы в качестве консультанта или одного из руководителей клуба. Все-таки в 75 главным тренером быть сложновато, - передает слова Гуренко "СЭ".
Официальные интернет-ресурсы московского "Локомотива" 8 октября объявили об увольнении немецкого главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. 14 октября стало известно, что пост председателя совета директоров "Локомотива" покинул Александр Плутник, на эту должность назначен директор по коммуникациям ОАО "РЖД" Юрий Нагорных. К матчу 13 тура Российской премьер-лиги против московского "Торпедо", который состоится сегодня, 15 октября, красно-зеленых готовит временно исполняющий обязанности главного тренера Андрей Федоров. "Локомотив" занимает в турнирной таблице 14 место, набрав 9 очков в 12 матчах, и в случае поражения от "Торпедо" опустится в зону прямого вылета.
Гуренко: в "Локомотиве" только Семин может быстро всё разрулить и дать результат
Экс-защитник "Локомотива" Сергей Гуренко рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером "железнодорожников".
Фото: ТАСС