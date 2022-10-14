- Принципиальность матча подогревается отношениями болельщиков, которые раньше ладили, а в последние несколько десятилетий почему-то враждуют. Всем нужна победа: вопрос лишь в том, в каком состоянии подойдёт каждая из команд. К сожалению, "Локомотив" в обороне выглядит не очень убедительно. В атаке есть что показать, а в обороне всё пока неудачно складывается. Для меня еще интересно и то, как "Локомотив" отреагирует на смену руководства и тренеров, - передает слова Билялетдинова "Чемпионат".
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Локомотив" пройдет 15 октября в московских "Лужниках" и начнется в 14:00 по московскому времени. Перед этой игрой черно-белые находятся на последнем 16-м месте с 6 набранными очками, "железнодорожники" набрали 9 очков и занимают 14-ю строчку, в случае очной победы "автозаводцы" опередят "Локо" в турнирной таблице. С момента предыдущего матча в "Локомотиве" состоялась отставка главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна, а также замена председателя совета директоров с Александра Плутника на Юрия Нагорных.
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Д. Билялетдинов - о матче с "Торпедо": интересно, как "Локомотив" отреагирует на смену руководства и тренеров
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч красно-зеленых в 13 туре РПЛ против "Торпедо".
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