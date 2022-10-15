- Победа «Ахмата»? Там еще присутствует влияние Талалаева. Он поставил команде игру, - отметил Пономарев. - Пока они будут держаться на старом багаже. Еще две-три игры. А потом могут посыпаться.
«Краснодар»? Ну, неплохо они играют, но в обороне были проблемы. И Сафонов проморгал два мяча. Все-таки он, наверное, вратарь не уровня сборной. Школа у него, видимо, плохая. У него дворовая манера игры. Где-то он, конечно, может выручить, а где-то пропустить легкий мяч. Классный вратарь таких мячей никогда не пропускает. Такой вратарь играет очень ровно и всегда держит ближний угол.
Но, конечно, я ожидал, что результат будет ничейный, но «Ахмату» больше повезло. На последних минутах такой мяч забить!.. Удар-то тоже не совсем правильный был. Так что гостям больше повезло. В принципе ничейный результат был бы закономерен.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: Сафонов - вратарь не уровня сборной. У него дворовая манера игры
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу «Ахмата» над «Краснодаром» (3:2) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"