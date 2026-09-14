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Боселли - после ничьей с "Акроном": не можем сейчас радоваться

Нападающий "Краснодара" Хуан Боселли поделился впечатлениями от ничьей с "Акроном" (1:1) в восьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению футболиста, после пропущенного мяча краснодарцам пришлось преодолевать плотную оборону соперника, а увеличить количество опасных моментов у чужих ворот удалось во второй половине встречи.

- Не можем сейчас радоваться, потому что не добились победы в этом матче. К сожалению, команда соперника смогла забить и сделать счет 1:0. Затем соперник хорошо отыгрывал в обороне. Во втором тайме у нас получалось создавать больше шансов, моментов. И, к счастью, пришел гол, - приводит слова футболиста "Матч ТВ".

Именно Боселли спас "Краснодар" от поражения, сравняв счёт на 87-й минуте. После восьми туров клуб с 20 очками лидирует в чемпионате России.

17 сентября краснодарцы сыграют в гостях с "Оренбургом".

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