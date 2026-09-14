Боселли - после ничьей с "Акроном": не можем сейчас радоваться

- Не можем сейчас радоваться, потому что не добились победы в этом матче. К сожалению, команда соперника смогла забить и сделать счет 1:0. Затем соперник хорошо отыгрывал в обороне. Во втором тайме у нас получалось создавать больше шансов, моментов. И, к счастью, пришел гол, - приводит слова футболиста "Матч ТВ".
Именно Боселли спас "Краснодар" от поражения, сравняв счёт на 87-й минуте. После восьми туров клуб с 20 очками лидирует в чемпионате России.
17 сентября краснодарцы сыграют в гостях с "Оренбургом".