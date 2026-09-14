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Карседо объяснил нехватку игрового времени у молодых футболистов "Спартака"

Рулевой "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал о высокой конкуренции за место в составе среди молодых футболистов красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Специалист отметил работу Никиты Массалыги, Егора Сорокина и Даниила Полеха на тренировках, однако признал, что предоставить каждому из них желаемое количество игрового времени пока невозможно.

- Мы хотим давать всем молодым ребятам игровое время. Не только Массалыге, но и Сорокину, и Полеху, потому что они этого заслуживают своей работой, своей самоотдачей на тренировках. Но конкуренция в команде достаточно высокая, и все, что они заслуживают, мы, естественно, им дать не можем. Сегодня шанс появился у Никиты Массалыги. Когда он выходил на поле, я знал, насколько он мотивирован, и, к счастью, он забил гол, - сказал Карседо пресс-службе "Спартака".

Массалыга отличился в победной встрече с "Ростовом" (3:0), забив свой второй мяч в нынешнем сезоне. Следующий матч чемпионата России "Спартак" проведёт 16 сентября дома против "Факела".

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