"Динамо" вырвало волевую победу над "Оренбургом"

Фото: ФК "Динамо"

РПЛ



13-й тур



"Динамо" 3:2 "Оренбург"



Голы: Паршивлюк, 11, Грулёв, 64, Фернандес, 81 - Сычевой, 25, 52. : Паршивлюк, 11, Грулёв, 64, Фернандес, 81 - Сычевой, 25, 52.

Встреча проходила на "ВТБ Арене" в Москве. Хозяева поля вышли вперед на 11-й минуте благодаря голу Паршивлюка. К середине тайма "Оренбург" сравнял счет усилиями Сычевого. Он же во втором тайме вывел свою команду вперед, оформив дубль.После этого пришлось отыгрываться уже "Динамо": сначала Грулев на 64-й минуте восстановил равновесие в счете, а затем Фернандес уже в добавленное время принес своей команде победу.: Шунин, Даса, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Маричаль, Фомин, Нгамале (Макаров, 58), Захарян (Лесовой, 78), Смолов (Грулёв, 58), Тюкавин (Гладышев, 58).: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Капленко (Полуяхтов, 68), Печенин, Эктов, Аюпов, Вера (Ковалёв, 68), Флорентин (Марин, 87), Мансилья (Воробьёв, 87), Сычевой.: Фернандес, 40, Маричаль, 71.