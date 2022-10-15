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"Динамо" вырвало волевую победу над "Оренбургом"

"Динамо" переиграло "Оренбург" в матче 13-го тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Динамо"
РПЛ

13-й тур

"Динамо" 3:2 "Оренбург"

Голы: Паршивлюк, 11, Грулёв, 64, Фернандес, 81 - Сычевой, 25, 52.


Встреча проходила на "ВТБ Арене" в Москве. Хозяева поля вышли вперед на 11-й минуте благодаря голу Паршивлюка. К середине тайма "Оренбург" сравнял счет усилиями Сычевого. Он же во втором тайме вывел свою команду вперед, оформив дубль.

После этого пришлось отыгрываться уже "Динамо": сначала Грулев на 64-й минуте восстановил равновесие в счете, а затем Фернандес уже в добавленное время принес своей команде победу.

"Динамо": Шунин, Даса, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Маричаль, Фомин, Нгамале (Макаров, 58), Захарян (Лесовой, 78), Смолов (Грулёв, 58), Тюкавин (Гладышев, 58).

"Оренбург": Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Капленко (Полуяхтов, 68), Печенин, Эктов, Аюпов, Вера (Ковалёв, 68), Флорентин (Марин, 87), Мансилья (Воробьёв, 87), Сычевой.

Предупреждения: Фернандес, 40, Маричаль, 71.


Динамо Оренбург
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