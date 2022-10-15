"Всегда в сложный период помогают те люди, которые хорошо знают традиции клуба, которые сами побеждали. Лоськов и Пашинин — одни из тех, кто был в "Локомотиве" только в хорошие времена. Думаю, они окажут большую помощь, чтобы исправить нынешнюю ситуацию", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Напомним, "Локомотив" сегодня объявил, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернулись к работе с основной командой красно-зеленых. Специалисты будут помогать нынешнему и.о. главного тренера Андрею Федорову. Ранее они входили в него до апреля этого года, когда клуб объявил об их переводе в молодежную команду. В СМИ сообщалось, что руководство "Локо" опасалось высокого авторитета бывших игроков, который помешает новому тренерскому штабу проявить себя.
Семин: Лоськов и Пашинин окажут "Локомотиву" большую помощь, чтобы исправить ситуацию
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в штаб "железнодорожников".
Фото: Известия