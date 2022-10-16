"Жду от игроков полной самоотдачи и борьбы за каждый сантиметр. Победы? Победы все ожидают", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Спартак" играет с ЦСКА на "ВЭБ Арене", встреча началась в 20:00 по столичному времени.
Красно-белые по итогам 12-ти туров чемпионата России занимают 3-е место в таблице первенства, в их активе 25 очков. Подопечные Владимира Федотова набрали 24 балла и вышли на 4-ю строчку Премьер-лиги.
Гендиректор "Спартака" Мележиков: нашей победы над ЦСКА ожидают все
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о предстоящем матче московского дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: Global Look Press