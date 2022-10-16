"Актер Назаров перекрестился перед моим голом? Рома Зобнин сказал еще вчера на тренировке, что я с левой забью в девять", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
ЦСКА и "Спартак" поделили очки в московском дерби на "ВЭБ Арене" - 2:2. Зиньковский поразил ворота Игоря Акинфеева на 53-й минуте встречи, голевую передачу на свой счет записал защитник Павел Маслов.
Зиньковский – о своем голе в ворота ЦСКА: Зобнин еще вчера сказал, что я с левой забью в девять
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился эмоциями от ничейного исхода матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: Global Look Press