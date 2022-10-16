Специалист, отвечая на вопрос о поведении испанского тренера в перерыве матча 13-го тура РПЛ, заявил: "Что-то рядом прыгало".
"Можно переехать в столицу, но сложно выбить "Сочи" из человека", - цитирует Салихову "СЭ".
ЦСКА и "Спартак" вчера сыграли вничью – 2:2. В составе "армейцев" дублем отметился Федор Чалов, на него своими голами ответили Антон Зиньковский и Александр Соболев. Красно-синие по итогам встречи поднялись на третье место в таблице чемпионата России, "Спартак" вышел на второе.
Зарема – о словах Федотова про Абаскаля: сложно выбить "Сочи" из человека
Спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на высказывание наставника ЦСКА Владимира Федотова в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images