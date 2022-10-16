Алдонин: в моменте с первым голом Чалова игроки ЦСКА сыграли в рамках правил. Зобнину нужно было выбить мяч в аут

– Ничего спорного не было в эпизодах с фолами Промеса и Соболева. Если бы Александр нанес Роше травму, то была бы красная. Но в таком матче градус борьбы всегда выше. Считаю, что судья никак не помешал игре. Да, Промес немного наступил, но ничего серьезного не было, если бы он сильно ударил Рошу, то была бы красная. После первого гола ЦСКА спартаковцы и дальше могли возмущаться. Но если один футболист останавливается, а другой игрок не считал его поведение, то виноват футболист, который остановился. Все знают, что игра идет до свистка. Я понял бы, если на этом месте был молодой игрок, но у Зобнина уже есть хороший опыт. Потом он еще рассказывает, что Гаич сыграл не по-спортивному. Ну выбей мяч в аут. Карасев правильно показывал, что надо играть до свистка. Этот момент можно трактовать по-разному, но думаю, что армейцы здесь сыграли в рамках правил, – цитирует Алдонина "Metaratings".
ЦСКА принимал на своем поле "Спартак" вчера, 16 октября, в 20:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью (2:2). Первыми забили "армейцы", уйдя на перерыв с преимуществом в счете. После перерыва забил Антон Зиньковский, вышедший на замену в перерыве, затем в очередной раз (в седьмом туре подряд) отличился Александр Соболев. Финальный счет установил Федор Чалов, оформивший дубль в этой встрече. Первый гол Чалова вызвал активные обсуждения – Роман Зобнин, владевший мячом, увидел игрока ЦСКА, который располагался на газоне и требовал помощи со стороны медицинской бригады и остановки игры. Роман, находящийся возле бровки поля, перестал контролировать мяч и развел руки в стороны, демонстрируя fair-play. Футболист "армейцев" в этот момент завладел мячом и начал голевую атаку, которая закончилась первым голом Чалова в этой встрече. Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал этот гол. По итогам тринадцати сыгранных туров "Спартак" идет вторым в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – третий.
Алдонин: в моменте с первым голом Чалова игроки ЦСКА сыграли в рамках правил. Зобнину нужно было выбить мяч в аут
Бывший игрок "армейцев" Евгений Алдонин прокомментировал судейство в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – "Спартак" (2:2).
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