– На мой взгляд, Соболев – нападающий номер один в России. Александр в каждой игре забивает. Уже в семи матчах подряд он отличается, значит находится в оптимальной форме. Такую статистику больше не показывает ни один российский нападающий. Я уже не говорю о том, какую пользу он приносит для команды, – цитирует Кечинова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр принял участие в шестнадцати играх московского "Спартака", забил девять мячей и отдал пять результативных передач. В предыдущем матче с ЦСКА (2:2) Соболев забил один из мячей, который на время вывел красно-белых вперед. В списке бомбардиров РПЛ Соболев занимает седьмое место. В тройке лучших находятся полузащитник "Спартака" Квинси Промес (11 голов), полузащитник "Зенита" Малком (9 голов) и нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой (9 голов).
Кечинов: Соболев – нападающий номер один в России. Такую статистику больше не показывает ни один игрок
Фото: ФК "Спартак"