– Для меня это вопрос. Ведь можно было выбить мяч в аут – и никаких бы проблем не было. Сейчас много можно наблюдать эпизодов, когда кто-то лежит, но игра не останавливается. А в этом эпизоде получилось как-то по-детски. И осуждать Гайича – на его это совести или не на его – какой смысл? Результат останется таким же. Он, кстати, на мой взгляд, закономерный, – передает слова Шишкина "РБ Спорт".
Игра 13-ого тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком", проходившая 16 октября, закончилась со счетом 2:2. Первый гол в матче, забитый Федоров Чаловым, вызвал активные обсуждения – Роман Зобнин, владевший мячом, увидел игрока ЦСКА, который располагался на газоне и требовал помощи со стороны медицинской бригады и остановки игры. Роман, находящийся возле бровки поля, перестал контролировать мяч и развел руки в стороны, демонстрируя fair-play. Футболист "армейцев" Милан Гайич в этот момент завладел мячом и начал голевую атаку, которая закончилась первым голом Чалова в этой встрече. Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал этот гол.
Шишкин – о fair-play от Зобнина в игре ЦСКА – "Спартак": получилось как-то по-детски, осуждать Гайича нет смысла
Бывший защитник московского "Спартака" Роман Шишкин разобрал ситуацию с попыткой Романа Зобнина сыграть по принципам fair-play.
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