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"Metaratings": полузащитник "Спартака" Литвинов пропустит из-за травмы около 2-х недель

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов выбыл из строя.
По сведениям источника, Литвинов получил повреждение в ходе встречи против ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ. Сообщается, что теперь он пропустил около двух недель. Напомним, Литвинов вышел на поле в стартовом составе красно-белых и был заменен после перерыва.

В нынешнем сезоне Литвинов провел 15 матчей в составе "Спартака" во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Напомним, ранее "Спартак" из-за травм потерял Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса Перейру и Наиля Умярова

Источник: "Metaratings"


Литвинов Спартак
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