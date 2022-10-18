По сведениям источника, Литвинов получил повреждение в ходе встречи против ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ. Сообщается, что теперь он пропустил около двух недель. Напомним, Литвинов вышел на поле в стартовом составе красно-белых и был заменен после перерыва.
В нынешнем сезоне Литвинов провел 15 матчей в составе "Спартака" во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Напомним, ранее "Спартак" из-за травм потерял Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса Перейру и Наиля Умярова
Источник: "Metaratings"
"Metaratings": полузащитник "Спартака" Литвинов пропустит из-за травмы около 2-х недель
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов выбыл из строя.