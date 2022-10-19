"Здесь, прежде всего, чистый промах спартаковцев. Зобнин, потеряв мяч, стал разводить руками — это чистый идиотизм, потому что считать, что кто-то из команды соперника будет тебе что-либо дарить, либо помогать, как-то глупо", - цитирует Быстрова "Советский спорт".
Напомним, на 17-й минуте встречи между ЦСКА и "Спартаком" (2:2) Роман Зобнин продвигаясь с мячом на половине поля соперника неожиданно остановился и попытался остановить игру. В итоге мяч перехватил Милан Гайич, который тут же забросил на Федора Чалова, открывшего счет встречи. Сам Зобнин объяснил свои действия тем, что на газоне лежал полузащитник "армейцев" Хорхе Карраскаль, которому возможно понадобилась помощь врача.
Быстров: Зобнин потерял мяч, стал разводить руками - это чистый идиотизм
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров раскритиковал красно-белых за эпизод с первым пропущенным голом в матче с ЦСКА (2:2).
Фото: "Матч ТВ"