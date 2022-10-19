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Полузащитник "Локомотива" Куликов: мы скучали по Лоськову и Пашинину

Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Скучали по Лоськову и Пашинину. Легенды добавили команде "локомотивского духа", - цитирует Куликова "Чемпионат".

Напомним, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в тренерский штаб "Локомотива" после завершения карьеры футболистов. В апреле этого года обоих тренеров перевели в молодежную команду "железнодорожников". Сразу после увольнения спортивного директора "Локомотива" Томаса Цорна Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб основной команды, где сейчас помогают и.о. главного тренера Андрею Федорову.


Куликов Лоськов Пашинин Локомотив
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