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Аршавин: Мостового можно понять. Неприятно, когда тебя выпускают, а потом обратно меняют

Заместитель гендиректора "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал конфликт между Сергеем Семаком и Андреем Мостовым в связи с обратной заменой последнего.
Фото: ФК "Зенит"
"Каждый считает себя правым. Если Сергею Богдановичу не понравилось, как играл Мостовой, то он посчитал нужным его заменить. Понимаю, что Андрей тоже расстроен. Его тоже можно понять. Неприятно, когда тебя выпускают, а потом обратно меняют. Тем более, что у него это уже второй раз за последние четыре года. С Черчесовым в сборной такое же было", - цитирует Аршавина "КП".

Напомним, "Зенит" переиграл "Крылья Советов" в матче 4-го группового этапа Кубка России (2:1). Во втором тайме на замену вышел Андрей Мостовой. В итоге спустя 20 минут Семак сделал обратную замену, заменив Мостового на Мантуана. Российский полузащитник агрессивно отреагировал на это решение и сразу уже в раздевалку.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.


Мостовой Ан Аршавин Семак Зенит
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