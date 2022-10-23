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"СЭ": "Пари НН" обратится в ЭСК РФС по поводу работы Казарцева на матче с "Краснодаром"

"Пари НН" готовит обращение в ЭСК РФС с просьбой оценить работу судей в матче 14 тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Пари НН"
Нижегородцы на своем поле уступили "быкам" со счетом 0:2.

Игру "Пари НН" заканчивали матч вдевятером. В начале второго тайма вторую желтую карточку получил Мамаду Майга, в конце игры прямую красную карточку перед собой увидел Никита Каккоев.

По информации источника, нижегородцы попросят рассмотреть и дать оценку 11 эпизодам из этой игры.

"Пари НН" в таблице чемпионата России занимают 11 место, набрав в 14 матчах 13 очков. В следующем туре Российской Премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова в гостях встретятся с "Крыльями Советов". Игра в Самаре состоится 30 октября и начнется в 14:00 мск.

Источник: "СЭ"


Пари НН Краснодар Казарцев
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