"Во втором тайме в течение 10 минут игрок ЦСКА Гайич играл в футболке с номером 21. Мы будем рассматривать нарушение клубом ЦСКА регламента чемпионата", - заявил глава комитета Артур Григорьянц "Матч ТВ".
За нарушение статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пункта 9.5.1 регламента РПЛ московский клуб могут наказать штрафом на сумму от 20-ти до 150-ти тысяч рублей.
ЦСКА в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги поделил очки с "Оренбургом" в гостях (2:2) – "армейцы" дважды выходили вперед в счете, но оренбуржцы возвращали равенство на табло.
Григорьянц: КДК РФС рассмотрит эпизод с игрой Гайича в футболке Гайча в матче ЦСКА – "Оренбург"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с футболкой форварда ЦСКА Адольфо Гайча у защитника Милана Гайича в матче с "Оренбургом".
Фото: ПФК ЦСКА