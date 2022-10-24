"Когда брали Кассьерру, было понимание, что он качественный футболист, адаптирован к нашему футболу. Это была обоснованная покупка. Но пока Матео не даёт того результата, которого от него ждут. Сейчас рынок нападающих не такой большой, и фамилия Сычевого достаточно часто звучит. Его можно взять в команду такого уровня, как "Зенит", - приводит слова Игонина "Чемпионат".
Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". Для форварда этот сезон стал первым в РПЛ. В этом году ему исполнилось 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.
В нынешнем сезоне Сычевой провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 1 результативную передачу. После 14 туров РПЛ форвард делит с Квинси Промесом первое место в гонке бомбардиров РПЛ.
Игонин: Сычевого можно взять в "Зенит". Кассьерра не дает результата, которого от него ждут
Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин считает, что клуб мог бы побороться за форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"