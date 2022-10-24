"Просто кто-то активно лоббирует его кандидатуру. Я в назначении Галактионова не вижу логики. Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина, который доказал, что умеет работать с молодыми футболистами. А чего добился Галактионов? В "Ахмате" Михаил не задержался. С "Нижним" прорыва тоже не случилось — ни по количеству очков, ни по качеству игры", - цитирует Билялетдинова "СЭ".
Напомним, ожидается, что Михаил Галактионов возглавит "Локомотив". Ранее сообщалось, что его назначение может состояться, как на этой неделе, так и в конце календарного года, когда наступит пауза в чемпионате России. "Локомотив" находится в поисках главного тренера после увольнения Йозефа Циннбауэра.
Михаил Галактионов работает в "Пари НН" с лета этого года. Под его руководством нижегородцы сейчас занимают 10-е место в РПЛ, опережая "Локомотив" на одно очко. Кроме того, Галактионов является наставником молодежной сборной России. До этого специалист недолго проработал в "Ахмате".
Билялетдинов: не вижу логики в назначении Галактионова в "Локомотив". Чего он добился?
Экс-тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов оценил кандидатуру Михаила Галактионова на вакантный пост наставника "железнодорожников".
Фото: РФС