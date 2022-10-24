Напомним, в "Венеции" уже выступает один российский футболист. В летнее трансферное окно клуб подписал Дениса Черышева, который уже успел забить 3 гола в составе итальянского клуба, который выступает в Серии Б.
"Конкретного интереса к Чалову со стороны "Венеции" не было. Но Дзюба и Федор действительно нам нравятся. Хотим ли мы их подписать? Постараемся выяснить, возможно ли это", - цитирует Менту Sport24.
Артем Дзюба перед началом сезона перебрался в "Адану Демирспор", которая выступает в чемпионате Турции. Россиянин не сумел закрепиться в новой команде и пока провел лишь 5 матчей с августа, отметившись одним забитым голом.
Федор Чалов провел предыдущий сезон на правах аренды в швейцарском "Базеле". Сообщалось, что форвард рассчитывал остаться в "Базеле" на постоянной основе, но клубы не сумели договориться. В нынешнем розыгрыше РПЛ нападающий ЦСКА забил 10 мячей. Он уступает в гонке бомбардиров только Квинси Промесу и Владимиру Сычевому, на счету которых 11 голов.
Исполнительный директор "Венеции": нам нравятся Дзюба и Чалов. Постараемся выяснить, возможно ли их подписать
Исполнительный директор "Венеции" Александр Мента заявил, что клуб заинтересован в приглашении Артема Дзюбы и Федора Чалова.
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