"Отдадим его только в европейский клуб, в "Ювентус". Ведем работу. На самом деле, к нам официально никто не обращался. Неофициально тоже удочку никто не закидывал. Конечно, нам хочется много. Мое мнение: идеально, чтобы он вообще остался и забивал там, где ему комфортно", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". Для форварда этот сезон стал первым в РПЛ. В этом году ему исполнилось 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.
В нынешнем сезоне Сычевой провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 1 результативную передачу. После 14 туров РПЛ форвард делит с Квинси Промесом первое место в гонке бомбардиров РПЛ.
Спортивный директор "Оренбурга": отдадим Сычевого только в "Ювентус"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев пошутил о единственном клубе, в который они готовы продать Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"