"Мы все счастливы! Как может быть по?другому? Представьте, у "Химок" было девять очков, у нас — одно. Всегда считал, что Виктор Михайлович — один из топовых наших тренеров. Как бы что ни складывалось, мы всегда с ним были на связи, и я иногда спрашивал его совета по футболистам", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
"Урал" сегодня на своем поле обыграл "Крылья Советов" в рамках 14-го тура РПЛ. Благодаря этой победе екатеринбуржцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице, обойдя как раз самарцев.
Напомним, Виктор Гончаренко возглавил "Урал" в середине августа, когда команда занимала последнюю строчку в таблице. Под руководством белорусского специалиста "Урал" провел 13 матчей, в которых одержал 8 побед и уступил в 5 встречах.
Президент "Урала" Иванов: мы все счастливы! Всегда считал, что Гончаренко - один из топовых тренеров
Президент "Урала" Григорий Иванов высоко оценил последние результаты команды под руководством Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"