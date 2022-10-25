- Конфликт исчерпан. Не случайно Андрей вышел на замену в матче с "Сочи" и полезно сыграл. Штраф, как к Криштиану, мы не будем применять, - передает слова Медведева ТАСС.
В матче 4 тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России против "Крыльев Советов" (2:1) атакующий полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой вышел на поле на 65 минуте матча, но на 83 минуте был заменен, после чего досрочно ушел в раздевалку. В матче 14 тура Российской премьер-лиги против "Сочи", который завершился крупной победой "Зенита" (7:0), Мостовой вышел на замену на 64 минуте и сыграл до финального свистка. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 19 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, на его счету 5 забитых голов и 2 ассиста.
Ранее руководство "Манчестер Юнайтед" оштрафовало 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду за отказ выходить на замену и досрочный уход в раздевалку в матче АПЛ на 720 тысяч фунтов.
Гендиректор "Зенита" - о возможных санкциях к Мостовому: штраф, как "МЮ" к Роналду, мы не будем применять
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о реакции клуба на досрочный уход в раздевалку после обратной замены вингера Андрея Мостового в матче с "Крыльями Советов" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"