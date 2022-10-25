– Реально ли мне стать лучшим бомбардиром РПЛ? Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку, но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре, а время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира, – цитирует Сычевого "СЭ".
По итогам четырнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги Владимир Сычевой делит первое место в гонке бомбардиров с полузащитником "Спартака" Квинси Промесом и полузащитником "Зенита" Малкоком. У всех троих по одиннадцать забитых мячей. В прошлом туре Сычевой дважды забил в ворота Игоря Акинфеева – "Оренбург" дома сыграл с ЦСКА вничью (2:2). Промес пропускал тур из-за перебора желтых карточек, а Малком отметился дублем в ворота "Сочи".
Сычевой: у меня нет цели стать стать лучшим бомбардиром РПЛ
Нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой ответил на вопрос, сможет ли он стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в этом сезоне.
Фото: ФК "Оренбург"