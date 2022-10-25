"Команда еще строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба. Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды", - цитирует функционера "Чемпионат".
Федотов занял пост главного тренера ЦСКА в июне этого года. Под его руководством красно-синие набрали 26 очков в 14-ти матчах чемпионата России и идут на третьем месте в турнирной таблице.
29 октября ЦСКА в столичном дерби сыграет против "Локомотива", стартовый свисток запланирован на 19:00 по столичному времени.
Бабаев: очевидна отличная работа тренерского штаба ЦСКА. У них столько времени, сколько нужно
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе тренерского штаба под руководством Владимира Федотова в столичном коллективе.
Фото: ПФК ЦСКА