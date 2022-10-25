Сычевой в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) в 12 матчах забил 11 голов. Владимир вместе с Квинси Промесом ("Спартак") и Малкомом ("Зенит") является лидером бомбардирской гонки чемпионата.
"Зениту" Сычевой однозначно не пригодился бы. Зачем он там? В клубе и без того половина сидит на скамейке и не играет. Вот в других командах, где нет нападающих, он бы пригодился. Но парню 26 лет, он только первый сезон на подъеме", - цитирует Мостового Чемпионат.
В минувшие выходные Сычевой оформил дубль в ворота ЦСКА в матче 14 тура РПЛ. Эти два забитых мяча помогли "Оренбургу" сыграть вничью с армейцами - 2:2. В таблице чемпионата России "Оренбург" идет на 9 месте, имея в своем активе 19 очков.
На счету Сычевого также 2 забитых мяча в Кубке России.
28 октября "Оренбург" на своем поле примет "Факел". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Мостовой считает, что Сычевой не пригодится "Зениту"
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой оценил возможность перехода нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого в "Зенит".
Фото: ФК "Оренбург"